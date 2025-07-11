مشاركة عسكريين من الوحدات المنتشرة في المناطق الحدودية في ورشة عمل حول مهارات الوساطة، نظمها قسم النوع الاجتماعي في الجيش بالتعاون مع مركز الوساطة التابع لجامعة القديس يوسف USJ وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان