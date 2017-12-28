معايدة فخامة رئيس الجمهورية

الخميس, 28 كانون الأول 2017

كلمة قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال زيارته فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتهنئة بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة.

يطيب لنا فخامة الرئيس أن نزوركم في مناسبة الأعياد المجيدة، لما تحمله من معان روحية وإنسانية شاملة، تدفعنا إلى تجديد الانطلاقة إلى الغد بعزمٍ وإصرار، مستنيرين بتوجيهاتكم الرشيدة ورؤيتكم الصائبة في استشراف المستقبل الواعد للمؤسسة والوطن.



فخامة الرئيس

لقد كان هذا العام استثنائياً بكلّ ما للكلمة من معنى، إذ مرّ لبنان بمخاضٍ صعب، لكنّه في النهاية خرج منه معافىً سالماً، وقوياً أكثر من أيِّ وقتٍ مضى. فعلى الصعيد العسكري والأمني، استطاع الجيش بفضل بسالة ضباطه وجنوده وتضحيات شهدائه وجرحاه، متوّجةً برعايتكم المستمرّة له، دحر الإرهاب على الحدود الشرقية في عملية "فجر الجرود"، وبالتالي إخلاء لبنان من أيِّ جسمٍ إرهابيّ منظّم يتموضع في بقعة من أرضه. ومع هذا الانجاز النوعي، بات الجيش يُمسك بكامل الحدود اللبنانية.

أمّا على الصعيد الوطنيّ العام، فقد اجتاز لبنان بفضل حكمتكم وحسن مقاربتكم للأمور وخبرتكم الطويلة في هذا المجال، إلى جانب جهود المسؤولين المخلصين، أزمةً سياسية كبيرة ذات أبعاد محلية وخارجية متشعّبة، انتهت بمزيد من التوافق واللُحمة بين اللبنانيين، بعد أن أبديتم كلَّ الحرص على جمع الشمل وترتيب البيت الداخلي وترسيخ الوحدة الوطنية، وهذا أكثر ما نحتاجه في ظلِّ الصراعات الدائرة من حولنا.



فخامة الرئيس

إنّنا في المؤسسة العسكرية لا نغمض العيون، ولا ننام على حرير الإنجازات مهما علا شأنها، فمهمّات الدفاع عن الحدود في مواجهة العدو الإسرائيلي وملاحقة الشبكات والخلايا الإرهابية، والحفاظ على الأمن، هي مهمّاتٌ مستمرّة في أيّ ظرفٍ من الظروف، لأنّنا ندرك تماماً أنّه في غياب الاستقرار الأمني، تضيع المكتسبات الوطنية ويستحيل الكلام على أيّ نهوضٍ اقتصادي أو إنمائي أو اجتماعي. ونحن نراهن دائماً على ثقتكم بالجيش ودعمكم الّلا محدود له، وهذا ليس بالأمر الغريب على فخامتكم بعد أن بذلتم أغلى سنوات العمر في خدمة هذه المؤسسة الوطنية العريقة ومن ثم قيادتها وترسيخ مكانتها وتطويرها على مختلف الصعد.



فخامة الرئيس

أسمى التهاني وأخلص المشاعر الطيّبة لكم ولجميع أفراد عائلتكم الكريمة بمناسبة حلول الأعياد المجيدة، سائلين الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة والعافية، ليبقى عهدكم الميمون، عهد سلام وطمأنينة وازدهار.

كل عام وأنتم بألف خير.

عشتم – عاش لبنان