مناقصة عامة

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الساعة التاسعة من نهار الخميس الواقـع في 5 /9/ 2019 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عـامة لتلزيـم :

مـواد إنشـاء لصالح الجيش لعام 2019.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1242/ م ع إ / م هـ/ د ع تاريخ 25 /7 /2019.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .