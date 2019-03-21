- En
- Fr
- عربي
مـواد إنشـاء لصالح الجيش لعام 2019
الثلاثاء, 20 آب 2019
مناقصة عامة
========
الساعة التاسعة من نهار الخميس الواقـع في 5 /9/ 2019 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عـامة لتلزيـم :
مـواد إنشـاء لصالح الجيش لعام 2019.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1242/ م ع إ / م هـ/ د ع تاريخ 25 /7 /2019.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .