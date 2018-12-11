مناقصة عامة

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الساعـة التاسعـة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 11 / 12 / 2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديرية العامـة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم : ملابس لصالح الجيش لعام 2018.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 19/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 13/ 11 / 2018

يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للادارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .