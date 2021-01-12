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ملابس لصالح الجيش لعام 2021
الجمعة, 28 أيار 2021
مناقصة عامة
الساعة التاسعة من نهار الاربعاء الواقع في 2/6/2021 تجري وزارة الدفاع الوطني– المديرية العامة للإدارة-
مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم : ملابس لصالح الجيش لعام 2021.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2/ م ع إ / م ق /1 تاريخ 11/3/2021.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصات العامة هذه الإطلاع على دفاتر الشروط الخاصة في المديرية العامة للإدارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي : وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .