مناقصة عامة



الساعة التاسعة من نهار الاربعاء الواقع في 2/6/2021 تجري وزارة الدفاع الوطني– المديرية العامة للإدارة-

مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم : ملابس لصالح الجيش لعام 2021.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2/ م ع إ / م ق /1 تاريخ 11/3/2021.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصات العامة هذه الإطلاع على دفاتر الشروط الخاصة في المديرية العامة للإدارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي : وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .