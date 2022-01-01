مناقصة عامة



الساعة التاسعة من نهار الأربعاء الواقع في 6 /7 /2022 تجري وزارة الدفاع الوطني– المديرية العامة للإدارة - مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة فـي مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم: ملابس لصالـح الجيش لعام 2022.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 3/ م ع إ / م ق /1 تاريخ 7 /4 /2022.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.