مناقصة تلزيم مواد غذائية.للعام 2021

مناقصة عامة

الساعـة التاسعة من نهـار الأربعاء الواقـع في 28 / 4 / 2021 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديـريـة العامـة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم : تحقيق مواد غذائية مختلفة لمواقع الجيش عن عام 2021 .



موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 4/ م ع إ / م ق/3 تاريخ 4 / 12 / 2020.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.