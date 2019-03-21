مناقصة عامة لتلزيـم قطع بدل لصالح القوات البحرية لعام 2019

الأربعاء, 26 حزيران 2019

مناقصة عامة
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الساعـة التاسعة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 9 / 7 / 2019 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة  للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :

قطع بدل لصالح القوات البحرية لعام 2019


موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 20/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 28 / 5 / 2019.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

 ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .