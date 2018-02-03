مناقصة عامة

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الساعـة التاسعـة من نهـار الاربعاء الواقع في 18/4/2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الجغرافيا في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :

" مادة الحبر للطابعات " لصالح مديرية التأليل لعام 2018 .

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1/ م ع إ / م ج/2 تاريخ 26/2/2018.

يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للادارة – مصلحة الجغرافيا في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .