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مناقصة عامة لتلزيـم مادة بنزين الطيران لصالح القوات الجوية لعام 2019
الخميس, 20 حزيران 2019
مناقصة عامة
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الساعـة التاسعة من نهـار الأربعاء الواقـع في 26 /6 /2019 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 3/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 30 /1/ 2019.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .