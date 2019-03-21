- En
- Fr
- عربي
مناقصة عامة لتلزيـم مواد إنشاء لصالح الجيش ( أقسام متبقية )
مناقصة عامة
========
الساعـة الحادية عشرة من نهـار الأربعاء الواقـع في 10 / 7 / 2019 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
مواد إنشاء لصالح الجيش ( أقسام متبقية )
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1543/ م ع إ / م هـ / د ع تاريخ 20 / 8 / 2018.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.