مناقصة عامة لتلزيـم مواد إنشاء لصالح الجيش ( أقسام متبقية )

الأربعاء, 26 حزيران 2019

مناقصة عامة
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الساعـة الحادية عشرة من نهـار الأربعاء الواقـع في 10 / 7 / 2019 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
مواد إنشاء لصالح الجيش ( أقسام متبقية )
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1543/ م ع إ / م هـ / د ع  تاريخ 20 / 8 / 2018.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة  هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة  للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.