مناقصة عامة

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الساعـة التاسعة من نهار الخميس الواقع في 11 /7 /2019 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم

أجهزة وقطع بدل وعدة للمدافع عيار /155/ملم M198 لصالح الجيش

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 86/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 26 /12 /2018.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .