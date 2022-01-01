مناقصة عامة

الساعة الحادية عشرة من نهار الثلاثاء الواقع في 22 /3 /2022 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم : بنزين طيران لصالح القوات الجوية.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 17 /2 /2022.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصات العامة هذه الإطلاع على دفاتر الشروط الخاصة في المديرية العامة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .