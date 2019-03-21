مناقصة عامة

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الساعـة التاسعة من نهـار الأربعاء الواقـع في 4 / 12 / 2019 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الجغرافيا في قاعة

المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم :

قرطاسية للمكاتب, المدارس واللوازم المكتبية الأخرى ومواد طباعة لصالح الجيش للعام 2018.



موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 3/ م ع إ / م ج/2 تاريخ 31 / 10 / 2018.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المنـاقصة العامـة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخـاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة الجغرافيا

في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .