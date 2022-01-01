مناقصة عمومية لتحقيق محروقات وبنزين طيران وكاز طيران وغازات سائلة

مناقصة عمومية لتحقيق محروقات (بنزين 95 أوكتان ومازوت أخضر) لصالح الجيش والمديرية العامة للأمن العام وبنزين طيران وكاز طيران وغازات سائلة لصالح الجيش عن العام 2023.

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