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مناقصة عمومية لتحقيق محروقات وبنزين طيران وكاز طيران وغازات سائلة
الثلاثاء, 18 تموز 2023
مناقصة عمومية لتحقيق محروقات (بنزين 95 أوكتان ومازوت أخضر) لصالح الجيش والمديرية العامة للأمن العام وبنزين طيران وكاز طيران وغازات سائلة لصالح الجيش عن العام 2023.
|المناقصة
|دفتر الشروط
|دعوة مناقصة عامة - بنزين 95
|دفتر شروط
|دعوة مناقصة عامة - بنزين طيران
|دفتر شروط
|دعوة مناقصة عامة - غازات سائلة
|دفتر شروط
|دعوة مناقصة عامة - كاز طيران
|دفتر شروط
|دعوة مناقصة عامة - مازوت أخضر
|دفتر شروط
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