مناورات تدريبية لاختتام تمرين Sofex 2021

الجمعة, 05 تشرين الثاني 2021

اختتمت وحدات من الجيش بتاريخ 5 / 11 / 2021 مناوراتها التي تندرج في إطار تمرين Sofex 2021 حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، الذي يُنفذ بالاشتراك مع مدرسة القوات الخاصة وفريق تدريب أميركي. يشمل تنفيذ مناورة قام بها فوج مغاوير البحر بالإغارة على جزيرتي الرمكين والأرانب للقضاء على خلية ارهابية، ومداهمة نفذها فرع المكافحة في مديرية المخابرات لمبنى في منطقة فيطرون لتحرير رهينة، وإغارة لفوج المغاوير على مجموعة إرهابية تتحصن في منطقة أفقا، بالإضافة إلى عملية مشتركة بين فوجي المغاوير والمجوقل للقضاء على موقع إرهابي شديد التحصن في منطقة الطيبة – بعلبك.

وكانت وحدة من فرع المكافحة في مديرية المخابرات قد نفذت في إطار التمرين مناورة في منطقة عيون السيمان تحاكي إحباط عملية إرهابية للهجوم على موقع عسكري، كما نفذت وحدة من الفوج المجوقل في منطقة العاقورة مناورة قتالية تحاكي الإغارة على موقع والقضاء على عناصر إرهابية تتحصن داخله. من جهتها نفذت وحدة من مديرية المخابرات في منطقة تربل مناورة حول مداهمة مطلوبين يشكلون خلية إرهابية.