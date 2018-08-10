مناورة قتالية بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش- حامات

الثلاثاء, 28 آب 2018

نفّـــذ لواء المشاة الخامس في الجيش بالاشتراك مع وحدات من القوات الجوية، مناورة قتالية بالذخيرة الحيّة في حقل رماية حنوش - حامات، تحاكي فرضية القضاء على مجموعة إرهابية متمركزة داخل أماكن مبنية، بإشراف مدربين من مدرسة القوات الخاصة وفريقَيْ تدريب أميركي وبريطاني، وقد استُخدمت خلالها رمايات بالطائرات والدبابات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة، كما شملت عمليات دعم جوّي وإخلاء جرحى من حقل المعركة بواسطة الطوافات.