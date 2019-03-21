مناورة قتالية بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش- حامات

الجمعة, 21 حزيران 2019



نفّـــذت مجموعة من فوج التدخل الخامس وشرطة منطقة الشمال في الجيش بالاشتراك مع عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة وبإشراف مدرسة القوات الخاصة، مناورة قتالية بالذخيرة الحيّة في حقل رماية حنوش - حامات، تحاكي فرضية القضاء على مجموعة إرهابية متمركزة داخل أماكن مبنية، وقد استُخدمت خلالها رمايات بواسطة الذخيرة الحيّة.

وكانت المجموعة قد تابعت دورة في مدرسة القوات الخاصة شارك في تدريبها فريقا تدريب أميركي وبريطاني.