الجمعة, 30 كانون الأول 2016

نفّذت وحدات من أفواج المدرعات الأول والمدفعية الثاني والحدود البرية الرابع وفوج الهندسة ولواء المشاة العاشر، بالاشتراك مع وحدات من القوات الجوية والبحرية، وبإشراف مدرسة القوات الخاصة، مناورة قتالية بالذخيرة الحيّة في حقل رماية حنوش – حامات، تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية متمركزة داخل مواقع محصّنة.

وقد استخدمت خلال المناورة رمايات بالطوافات والدبابات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة، وشملت عمليات دعم جوي وإنزال، وإخلاء جرحى من حقل المعركة بواسطة الطوافات.

وتأتي هذه المناورة في إطار خطة التدريب النوعي التي وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جهوزية الوحدات، واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف القتالية.