الجمعة, 10 آذار 2017

نفّذت وحدات من لواء المشاة الثامن وأفواج الهندسة والمدرعات الأول والمدفعية الثاني ومغاوير البحر، بالاشتراك مع وحدات من القوات الجوية والبحرية، وبإشراف مدرسة القوات الخاصة، مناورة قتالية بالذخيرة الحيّة في حقل رماية حنوش – حامات، تحاكي الدفاع عن موقع محصن، ثم تنفيذ تراجع تكتي وشنّ هجوم معاكس لاسترداد الموقع وطرد الإرهابيين منه.

وقد استخدمت خلال المناورة رمايات بالطوافات والدبابات وبعض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة، وشملت عمليات دعم جوي وإنزال، وإخلاء جرحى من حقل المعركة بواسطة الطوافات.

وتأتي هذه المناورة في إطار خطة التدريب النوعي التي وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جهوزية الوحدات، واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف القتالية.