مناورة هجومية لتلامذة الضباط بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون

الأربعاء, 12 تموز 2017

بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم وأعضاء المجلس العسكري وممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية، نفّذ تلامذة الضباط السنتين الثالثة والثانية في الكلية الحربية، مناورة هجومية بالذخيرة الحيّة في منطقة جرد العاقورة، بمشاركة القوات الجوية واللواء اللوجستي وأفواج: المدرعات الأول والمدفعية الثاني والهندسة والمضاد للدروع والإشارة، وقد تضمنت إنزال وحدات من الطوافات ومهاجمة مواقع محصّنة داخل خطوط العدو.

وفي ختام المناورة، نوّه قائد الجيش بأداء تلامذة الضباط والوحدات المشاركة فيها، مشدداً على أهمية التدريب النوعي الذي يؤدّي إلى أعلى درجات المهارة والاحتراف. ولفت إلى أنّ ورشة التدريب القائمة في الجيش على مختلف الصعد، قد انعكست بشكل واضح على فعالية المهمّات الدفاعية والأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية، خصوصاً في مواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء على خلاياها في الداخل، سواء بالنسبة الى دقّة التنفيذ وسرعة الحسم وتحقيق أفضل انتاجية، أو بالنسبة إلى تقليل الخسائر الجسدية والمادية إلى الحد الأقصى.