مواد إنشاء لصالح الجيش لعام 2018

الخميس, 06 أيلول 2018

مناقصة عامة
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الساعـة التاسعة من نهـار الإربعاء الواقـع في 26/9/2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم : مواد إنشاء لصالح الجيش لعام 2018.

 

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1543/ م ع إ / م هـ /د ع  تاريخ 20/8/2018.

 

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .