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مواد طباعة لصالح الجيش للعام 2021
الجمعة, 23 نيسان 2021
مناقصة عامة
الساعة االحادية عشرة من نهار الثلاثاء الواقع في 11 /5 /2021 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة الجغرافيا في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم :
مواد طباعة لصالح الجيش للعام 2021.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 3/ م ع إ / م ج/2 تاريخ 9 /4 /2021.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتري الشروط الخاصة في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الجغرافيا في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .