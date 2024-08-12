مواصلة التنسيق بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١

الاثنين, 12 آب 2024

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

تداول بعض وسائل الإعلام معلومات حول وقف الدوريات المشتركة بين الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.

تؤكد قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية تُواصل تنفيذ المهمات المشتركة مع اليونيفيل، والتعاون والتنسيق الوثيق معها، وذلك ضمن إطار القرار ١٧٠١، في ظل الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها البلاد ولا سيما الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي.