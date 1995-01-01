السبت, 21 كانون الثاني 2017

تعلن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، عن مواعيد إجراء الاختبارات الخطيّة والعملية للمرشحين المقبولة طلباتهم، للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين(أطباء، صيادلة، مهندسين وموسيقيين) لمصلحة الجيش، وذلك في مجمع الحدث – مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية، وفقاً لما يأتي:

اختبار اللغة الأجنبية (فرنسي أو إنكليزي)، بتاريخ 5 / 2 /2017 اعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00. اختبار الاختصاص(خطّي)، بتاريخ 11 / 2 / 2017 اعتباراً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 15.00. اختصاص (عملي أو شفهي) اعتباراً من تاريخ 12 / 2 / 2017 الساعة 8.00 ولحين الانتهاء من التنفيذ، على أن يتم إبلاغ المرشحين عن هذه التواريخ وتوقيت الاختبارات على عاتق اللجنة الفاحصة العامة.

ملاحظة : يتم الاطلاع على مواد الاختبارات والتدابير العامة، وتاريخ ومكان إجراء هذه الاختبارات، على موقع الجيش على الإنترنت، على العنوان التالي: www.lebarmy.gov.lb

مـــواد الإختبـــارات والتدابيــر العامـــة