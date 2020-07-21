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مواعيد إجراء الاختبارات للتطوع بصفة تلميذ ضابط
الاثنين, 09 تشرين الثاني 2020
تعلن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، عن مواعيد إجراء الاختبارات (النفساني، الرياضي والطبي)، لجميع المرشحين المقبولة طلباتهم للتطوع بصفة تلميذ ضابط لصالح الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة، من بين العسكريين (ذكور وإناث)، وذلك وفقاً للآتي:
- الاختبار النفساني: اعتباراً من تاريخ 9 / 11 / 2020 وحتى الانتهاء من تنفيذه للمرشحين كافة في القاعتين رقم 18و21 في ثكنة شكري غانم - الفياضية.
- الاختبار الرياضي: اعتباراً من تاريخ 12 / 11 / 2020 وحتى الانتهاء من تنفيذه للمرشحين كافة الناجحين في الاختبار النفساني، في ملعب ثكنة شكري غانم – الفياضية.
- الاختبار الطبي: اعتباراً من تاريخ 16 / 11 / 2020 وحتى الانتهاء من تنفيذه للمرشحين كافة الناجحين في الاختبار الرياضي، في المستشفى العسكري المركزي.