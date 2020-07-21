مواعيد إجراء الاختبارات للتطوع بصفة تلميذ ضابط

الاثنين, 09 تشرين الثاني 2020

تعلن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، عن مواعيد إجراء الاختبارات (النفساني، الرياضي والطبي)، لجميع المرشحين المقبولة طلباتهم للتطوع بصفة تلميذ ضابط لصالح الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة، من بين العسكريين (ذكور وإناث)، وذلك وفقاً للآتي: