ميريل لينش: موقفنا إيجابي من السندات اللبنانية العالمية

إعداد: تريز منصور

أبقت شركة ميريل لينش على موقفها الإيجابي من السندات اللبنانية العالمية المستثمرة ضمن نموذجها لإصدارات الأسواق الناشئة. وأعلنت في تقريرها الشهري حول مديونية الأسواق الناشئة لشهر حزيران، أن السندات اللبنانية العالمية حتى هذا التاريخ من العام الجاري تفوّقت على مؤشر ميريل لينش (IGOV) لسندات الأسواق الناشئة، إذ ارتفعت الإصدارات اللبنانية بمعدل 9.2 فيما تدنى المؤشر بنسبة 3.4 في المئة.

ومنذ مطلع نيسان، تدنى المكوّن اللبناني للمؤشر بنسبة 1.0 في المئة فقط، فيما هبط المؤشر بنسبة 5.7 في المئة. وأضاف التقرير أن الشركة لديها موقف حذر إزاء السوق بكامله، إلا أنها تبقى على رأيها المحبّذ للسندات اللبنانية، لأنها وسيلة استثمار محافظة. وتابع، على الرغم من أن البلد يحتاج الى كمية هائلة من التمويل، فإن الإصدار الأخير الذي بلغ 3.1 مليار دولار أميركية، وسط الإضطرابات المالية السائدة في السوق، أكد قدرة الحكومة على الوصول الى نظام مصرفي يتسم بالسعة والسيولة كمصدر للتمويل.

