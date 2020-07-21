نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر تلتقي وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية والوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود

الجمعة, 16 تشرين الأول 2020

إلتقت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسبانية السيدة أرانكا غونزاليس، وجرى البحث في كيفية مساعدة لبنان من أجل تخطي أزماته، لا سيما عقب إنفجار مرفأ بيروت وتداعيات النزوح السوري إضافة إلى التنسيق والتواصل بين البلدين في العديد من المجالات. ونوهت الوزيرة عكر بدور إسبانيا الدائم بدعم ومساعدة لبنان لا سيما مشاركتها ضمن قوات اليونيفيل.

وعقدت الوزيرة عكر، إجتماعًا مع الوفد اللبناني للتفاوض التقني بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية برئاسة العميد الركن الطيار بسام ياسين، وبحضور أعضاء الوفد العقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، والخبير التقني نجيب مسيحي.

واطلعت الوزيرة عكر من الوفد على أجواء الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة التي عقدت في مقر اليونيفيل في الناقورة، وأثنت على دوره في عملية التفاوض على أساس القانون الدولي، وتمنت للوفد التوفيق في مهامه خلال الجولات المقبلة.