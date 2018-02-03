نتائج جيّدة للعسكريين في سباق الميلاد الـ61 في السباحة

إعداد: روجينا خليل الشختورة

برعاية العماد قائد الجيش وبإشراف الاتحاد اللبناني للسباحة، نظّم نادي الجزيرة الرياضي سباق الميلاد الـ61 في خليج النادي العسكري المركزي، وشارك فيه إلى الجيش، فرق الجمعيات والأندية الاتحادية وفرق القوى المسلحة والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت وطلاب من المدارس والجامعات.

وقد جاءت نتائج العسكريين في سباق الـ200 متر على النحو الآتي:

- عــن فئــة الضبـاط، حلّ الملازم أول رود أبو غزالة من المركــز العالــي للرياضــة العسكريــة في المركــز الثانــي.

- عن فئة الرتباء والأفراد بين 18 و30 سنة، حلّ كلّ من الرقيب الياس كترا من فوج التدخل الأول، والجندي محمد عجمي من لواء الدعم في المركز الأول، والعريف علي عز الدين من اللواء الخامس في المركز الثاني، والجندي مخايل مطر من المركز العالي للرياضة العسكرية في المركز الثالث.

- عن فئة الرتباء والأفراد ما فوق الـ31 سنة، حلّ العريف لويس داغر من اللواء اللوجستي في المركز الثاني.