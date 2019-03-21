نتيجة التحقيقات القضائية المجراة مع العقيد نضال ضو والمعاون الأول شربل العجيل

الاثنين, 25 تشرين الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة التحقيقات القضائية المجراة من قبل النيابة العامة العسكرية مع العقيد نضال ضو والمعاون الأول شربل العجيل على خلفية استشهاد الشاب علاء أبو فخر، وبنتيجة التحقيق معهما أوقف المعاون الأول المذكور بمذكرة توقيف وجاهية وتُركَ العقيد بسند إقامة (رهن التحقيق).

يجدر بالإشارة إلى أن العقيد موقوف ويخضع للإجراءات التأديبية المناسبة التي اتخذتها من جهتها قيادة الجيش لنفس الموضوع.