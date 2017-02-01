نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش خلال شهر شباط

الاثنين, 06 آذار 2017

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر شباط المنصرم، ألفين وأحد عشر شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين، والإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات 8 بنادق حربية و24 مسدساً و 10 رمانات يدوية وقذيفتي آر بي جي، وكميّات من الذخائر الخفيفة، بالإضافة إلى 112 سيارة وشاحنتين و4 مراكب صيد و64 درّاجة نارية، وكميّة من المخدرات وأجهزة إتصال وكاميرات مراقبة وأجهزة إلكترونية مختلفة.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.