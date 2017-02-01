نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تشرين الثاني

الخميس, 07 كانون الأول 2017

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تشرين الثاني المنصرم، 7418 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين، والاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات 19 بندقية حربية و9 مسدسات و13 رمانة يدوية، و47 رمانة بندقية و29 بندقية صيد، و 25 لغماً مضاداً للأشخاص وكميّات من القذائف والذخائر الخفيفة والمخدرات والدخان مهرّب، وعدداً من أجهزة التأليل والاتصالات وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى ضبط 111 سيارة، و6 مراكب صيد و 113 درّاجة نارية.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.