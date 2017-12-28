نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الأول

الاثنين, 08 كانون الثاني 2018

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الأول المنصرم، 7375 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين، والاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات 12 بندقية حربية و10 مسدسات و11 رمانة يدوية، ورمانة بندقية و20 بندقية صيد، وقذيفة آر بي جي وكميّة من الذخائر الخفيفة والمخدرات والدخان المهرّب، وعدداً من أجهزة التأليل والاتصالات وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى ضبط 111 سيارة وشاحنتين، و7 مراكب صيد و 85 درّاجة نارية.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.