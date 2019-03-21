نتيجة التدابير الأمنية بتاريخ 8 / 12 / 2019

الاثنين, 09 كانون الأول 2019

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

اتخذت وحدات الجيش في عدد من المناطق اللبنانية تدابير أمنية بتاريخ 8 / 12 /2019، أوقفت بنتيجتها 24 شخصاً من الجنسية اللبنانية، و93 آخرين من جنسيات مختلفة (90 من الجنسية السورية، 2 من الجنسية الفلسطينية و1 من الجنسية السودانية)، لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات 9 أسلحة حربية من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.