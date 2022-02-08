نتيجة التدابير الأمنية بتاريخ 8 / 2 / 2022

الأربعاء, 09 شباط 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 8/2/2022 ونتيجة للتدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في طرابلس وعكار، تم توقيف 9 لبنانيين و15 سورياً، لتورّطهم في جرائم حيازة مخدرات وعملات مزورة وأسلحة حربية غير مرخصة، وقيادة دراجات نارية من دون أوراق ثبوتية.

وقد شملت المضبوطات: 3 دراجات نارية و4 مسدسات حربية وذخائر عائدة لها وكمية من المخدرات والعملات المزورة.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.