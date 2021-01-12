نتيجة التدابير الأمنية خلال شهر أيار المنصرم

الاثنين, 14 حزيران 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أيار المنصرم، تم توقيف 686 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم متعدّدة منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات: 142 سلاحاً حربياً، حوالى 40.000 طلقة من مختلف العيارات، 157 آلية، وحوالى 570 كلغ من حشيشة الكيف، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاتصالات والمراقبة.

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.