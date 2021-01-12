نتيجة التدابير الأمنية خلال شهر نيسان المنصرم

الاثنين, 17 أيار 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان المنصرم، تم توقيف 419 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات: 103 أسلحة حربية، و8615 طلقة من مختلف العيارات، و98 آلية، وحوالى 10.6 كلغ من المخدرات المختلفة، و68700 ليتر من البنزين، و215600 ليتر من المازوت، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاتصالات والمراقبة.

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.