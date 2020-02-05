نشاطات وزيرة الدفاع

الثلاثاء, 03 آذار 2020

عقدت وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر سلسلة لقاءات في مكتبها في وزارة الدفاع للتهنئة على توليها منصبها في الحكومة. واستهلَّت هذه اللقاءات باستقبال سفير الأوروغواي لدى لبنان خورخي فاغونديز حيث جرى البحث في العلاقات الثنائيَّة بين البلدين.

ثمَّ استقبلت الوزيرة عكر سفيرة كندا لدى لبنان إيمانويل لامورو وسفيرة النروج لدى لبنان لين ستينسيث وسفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز كيرغوز وتمَّ التداول في الأوضاع العامة في لبنان في ظل التحديات التي يواجهها.

كما والتقت وزيرة الدفاع وفدًا من منظمة الأمم المتحدة برئاسة الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتَي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام السيد خالد الخياري يرافقه قائد عام قوَّات اليونيفيل في الجنوب اللواء ستيفانو ديل كول. وأكَّد الضيف على مواصلة المنظمة دعمها للبنان. وجرى البحث في سير عمل قوَّة اليونيفيل في الجنوب اللبناني.

ثم التقت وزيرة الدفاع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وتم التداول في الأوضاع العامة في المنطقة المذكورة.