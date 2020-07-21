نشاطات وزيرة الدفاع

الاثنين, 24 آب 2020

إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني بحضور السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري والوفد المرافق، وممثل قائد الجيش العميد حسن الخطيب.

وأقيمت للوزير الإيطالي مراسم إستقبال في وزارة الدفاع إستعرضا خلالها حرس الشرف على وقع موسيقى الجيش.

اللقاء تناول الأوضاع والتطورات في لبنان، والمساعدات الإيطالية التي وصلت وتصل الى لبنان جواً وبحراً من الدولة الإيطالية، لا سيما منها المستشفى الميداني الذي وصل على متن السفينة (سان جوستو) والذي سيتم وضعه في حرم الجامعة اللبنانية في الحدث لمساعدة جرحى الإنفجار ومرضى كورونا، إضافة الى المساعدات والمستلزمات الطبية.

وأكد الوزير غويريني للوزيرة عكر، أن إيطاليا حكومة وشعباً تعرب عن حزنها العميق لما حصل جراء إنفجار مرفأ بيروت، مشدداً على أن إيطاليا تقف دائماً الى جانب الشعب اللبناني في هذه المحنة، ومبدياً إستعداد بلاده الدائم لدعم لبنان، كما أثنى على الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش اللبناني في هذه المرحلة لا سيما التنسيق في عملية تسلّم المساعدات.

الوزيرة عكر نوهت بالجهود الإيطالية المبذولة من أجل مساعدة لبنان لتخطي هذه المحنة وتداعياتها، وشكرت إيطاليا حكومة وشعباً على الدعم المستمر للبنان، كما شكرت الوزير غويريني على زيارته ومواكبته للمساعدات، مؤكدة على إستمرار التعاون والتنسيق بين الجيشين اللبناني والإيطالي. وفي الختام قدمت الوزيرة عكر للوزير الضيف درعاً تذكارياً.