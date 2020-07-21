نشاطات وزيرة الدفاع

الثلاثاء, 25 آب 2020

جالت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في أرجاء مرفأ بيروت، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق، حيث إطلعا على الدمار الهائل الذي خلفه الإنفجار والأضرار التي نتجت عنه.

الوزيرة عكر والوزير القطري إستمعا من القائد العسكري لقطاع مرفأ بيروت العميد الركن جان نهرا، إلى شرح مفصل عن كيفية عزل المرفأ وعمليات المسح والبحث والإنقاذ عن المفقودين في محيط الإهراءات بالتعاون مع فرق الإنقاذ التي حضرت الى لبنان من عدد من الدول ومنها قطر.

وزير الخارجية القطري تقدم من اللبنانيين بأحر التعازي للشهداء الذين سقطوا كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى وإيجاد المفقودين، ونوه بجهود الجيش اللبناني، مؤكدا إستمرار دعم بلاده للبنان وشعبه للخروج من الأزمة ومعتبرا أن شعب لبنان قوي وسينهض ببلده من جديد.

الوزيرة عكر شكرت بدورها وزير الخارجية القطري على المساعدات التي قدمتها قطر للبنان في كافة المجالات .