نشاطات وزير الدفاع الوطني

الثلاثاء, 24 تموز 2018

نوّه وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف في بيان له، بالإنجاز الذي حققه الجيش اللبناني إثر العملية التي نفذها في الحمودية. وقال الصرّاف: "نفتخر بكل الإنجازات التي يحققها الجيش اللبناني والجهود التي يقوم بها للحفاظ على الأمن والاستقرار في كل المناطق اللبنانية". وأضاف: "بالأمس انتصار فجر الجرود، واليوم عشية الأول من آب عيد الجيش، يستمر الجيش بالضرب بيد من حديد كل مخلٍّ ومعتدٍ ومجرمٍ لينعم الشعب بالأمان والاستقرار".

وختم الوزير الصرّاف قائلاً: "إنّ هذه البزّة مقدسة وسنحميها وندعمها بكل ما أوتينا من قوة، لأنها رمز وحدتنا اللبنانية وحامية الوطن".

وكان الصرّاف استقبل في مكتبه الدكتور محمد حمدان رئيس هيئة لجنة أهالي العرقوب ومزارع شبعا على رأس وفد. وشدّد الصرّاف خلال اللقاء على "أهمية التمسّك بالأرض والدفاع عن آخر ذرة تراب لنا"، مؤكداً أنّ "لبنان لن يتنازل عن أي حق من حقوقه".