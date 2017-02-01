نشاطات وزير الدفاع الوطني

الاثنين, 31 كانون الأول 2018

التقى وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف، في إطار جولة قام بها الى الجنوب لمناسبة العيد، في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة قائد قوات الأمم المتحدة الجنرال Stepahno Del Col.

نوه الصراف، خلال اللقاء، بجهوزية الجيش اللبناني موجهاً الشكر لقيادة الجيش على مستوى الأداء لضباط والرتباء والأفراد وبالتعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الذي أفرز مناخ استقرار مقابل مناخ التوتر الذي نتج عن ادعاء العدو الإسرائيلي بوجود أنفاق مزعومة على الحدود الجنوبية مشدداً على التزام لبنان بالقرارات الدولية لا سيّما 1701، وأنّه ليس لدى لبنان أيّ نية للاعتداء على أحد.

وأشار الصراف إلى أنّ العدوّ الإسرائيلي قد حقق، خلال العام 2018، رقماً قياسياً في الاعتداءات والخروقات المستمرة على السيادة اللبنانية ويجب على المجتمع الدولي الضغط لإيقاف هذه الانتهاكات.

وانتقل الصراف لزيارة مقر قيادة القطاع الغربي في بلدة شمع حيث شدّد على أهمية التعاون القائم بين القطاع والجيش اللبناني مثمِّناً جهود القطاع ودوره المهم في الجنوب واستمع لإيجاز تناول عمل القطاع والنشاطات المشتركة مع الجيش اللبناني ثم كان عرض للآليات التي يستعملها القطاع في أداء مهماته.

ثم زار وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات وكان في استقباله قائد القطاع العميد الركن روبير العلم وعدد من كبار الضباط.

بداية، رحب العميد الركن العلم بالوزير الصراف شاكراً إياه على اهتمامه الدائم. من جهته نوه الوزير الصراف بجهود وعمل قيادة الجيش لاسيّما في ظل مزاعم العدو الإسرائيلي الأخيرة، مؤكداً أنّ الجيش هو حصن لبنان المنيع وهو يثبت ذلك يومياً، وحيّا الصراف قيادة القطاع لجهودها للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقدم الوزير الصراف درعاً تقديريةً لكل من الملازم أول محمد قرياني والرقيب أول إيلاف بسج لموقفهما الشجاع في وجه العدو الإسرائيلي. بعد ذلك، انتقل الصراف إلى مقر وحدة احتياط قائد القوى في منطقة دير كيفا ثم مقر قيادة القطاع الشرقي لليونيفل.