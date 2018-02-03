نشاطات وزير الدفاع لليوم الثاني في فرنسا

الثلاثاء, 12 حزيران 2018

يستكمل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف سلسلة اللقاءات التي يجريها مع أبرز الشركات العارضة المشاركة في المعرض الذي يقام في العاصمة الفرنسية لمناسبة "الأسبوع العالمي للدفاع والأمن"Eurosatory 2018"، حيث استمع في اليوم الثاني من زيارته إلى فرنسا، إلى شروحات مفصلة من خبراء شركات: SOFEMA و SAFRAN وAzur و drones و METRAVIB و ARQUUS و ATOS حول أهم وأحدث تقنيات التكنولوجيا العالية الدقة والبرامج والأنظمة الالكترونية وأجهزة المراقبة والتجهيزات والمعدات والآليات والطائرات والطوافات العسكرية.

كما التقى الصراف، على هامش المعرض، قائد القوات البرية الفرنسية الجنرال جان بيار بوسيه وتم بحث تدعيم التعاون بين البلدين بالإضافة الى تلبية الحاجات العسكرية المطلوبة لناحية التجهيز والتدريب.