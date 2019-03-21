نشاطات وزير الدفاع

الجمعة, 29 آذار 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وفداً من تكتل نواب بعلبك الهرمل برئاسة النائب حسين الحاج حسن وضم الوفد النواب غازي زعيتر والوليد سكرية وعلي المقداد.

وكان للوزير الحاج حسن بعد لقائه وزير الدفاع، كلمة جاء فيها: "الزيارة هي لتهنئة الوزير بو صعب على توليه منصبه. وتناول البحث الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، كما أكدنا دعم التكتل ودعم الشعب اللبناني الكامل للجيش الذي يقوم بحماية الحدود والاستقرار وحفظ أمن الشعب اللبناني، فالاستقرار والأمن هما القاعدتان الأساسيتان لقيام الدولة والاقتصاد وأي مشروع إصلاحي. نحن نؤكّد دعم دور الجيش، ونؤكّد أيضاً على ضرورة قيام الحكومة بالاصلاحات اللازمة كافة، وعلى رأسها إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن وإقرار خطّة الكهرباء، كما تعهدت الحكومة أمام المجلس النيابي، إضافة إلى ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية ومالية وضرورة مكافحة الفساد، والقيام بإصلاح في جميع إدارات الدولة ومؤسساتها. أكّدنا لمعاليه التزامنا أنا ومعالي الوزير زعيتر كما كان الأمر عليه عندما كنا في الحكومة مع الوزير بو صعب، وفق مبدأ التعاون الكامل بين المجلس النيابي والحكومة وبين تكتل نواب بعلبك الهرمل ومعالي وزير الدفاع، لذلك تؤكد هذه الزيارة استمرار التعاون في ما بيننا".