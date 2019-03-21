نشاطات وزير الدفاع

الجمعة, 05 نيسان 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب قائد الجيش العماد جوزاف عون برفقة أعضاء المجلس العسكري وذلك في أول زيارة رسميّة لهم منذ استلام أربعة من أعضائه الجدد مهامهم، وهم رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، والمفتش العام اللواء الركن ميلاد إسحق، والعضو المتفرغ اللواء الركن الياس شامية، وأمين سر المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، الذين تلقُّوا التهنئة من الوزير بو صعب على تولّيهم مناصبهم الجديدة متمنياً لهم التوفيق في هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة، كذلك أكّد على ثقته بقيادة الجيش وبالمؤسسة العسكرية.

في وقت لاحق، استقبل الوزير بوصعب النائب والوزير السابق سليم كرم يرافقه السيد شفيق الضاهر، كما والتقى الوزير السابق وئام وهّاب للتهنئة على توليه حقيبة الدفاع في الحكومة.