نشاطات وزير الدفاع

الجمعة, 31 أيار 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب السفير الكوري في لبنان السيد شوي يونغ إيل حيث جرى البحث في آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. وأعرب الوزير بو صعب عن امتنانه للكتيبة الكورية العاملة ضمن إطار قوات اليونيفيل في جنوب لبنان على ما بذلته من جهود لحفظ السلام وعلى ما تقدّمه للمجتمع المحلي. وتمّ التداول في اتفاقية التعاون التي لا تزال قيد البحث بين البلدين وأمل الجانبان أن يتم توقيعها قريباً، كما وأبلغ السفير الوزير بو صعب بأن بلاده تعتزم تقديم آليات عسكرية كهبة للجيش اللبناني كما وجّه إليه دعوة لحضور معرض الدفاع الدولي إيدكس 2019 الذي سيقام في كوريا في شهر أكتوبر المقبل.

ثم التقى وزير الدفاع السفيرة الفنلندية في لبنان السيدة تانيا فيرنانديز حيث جرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وشكر الوزير بو صعب الضيفة على مشاركة بلادها في قوات اليونيفيل.

واستقبل الوزير بو صعب الأب بيار نجيم رئيس جامعة سيدة اللويزة NDU يرافقه الإعلامي ماجد بوهدير حيث قدّم له كتاب بعنوان "العذراء مريم في لبنان".

كما استقبل الوزير بو صعب في وقت لاحق كلاً من النائب السابق فادي الأعور ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والعميد المهندس غسان المفتي.