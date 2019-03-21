نشاطات وزير الدفاع

الاثنين, 03 حزيران 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني حيث جرى البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وتمّت مناقشة سبل تفعيل عملية إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

كما والتقى الوزير بو صعب النائب السابق في البرلمان اللبناني السيد أمل أبو زيد وتم التداول في موضوع زيارة وزير الدفاع لروسيا.

وفي وقت لاحق، استقبل الوزير بو صعب السيدة كورين الأشقر، رئيسة مهرجانات ضبية الدولية، والسيد ابراهيم حنا، مدير عام الصندوق التعاوني للمخاتير مع وفد مرافق.