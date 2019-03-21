نشاطات وزير الدفاع

الجمعة, 28 حزيران 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد، يرافقها وفد يضمّ عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إيريك تراجر والملحق العسكري الأميركي في لبنان مايكل فيلي، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين والإطلاع على حاجات الجيش اللبناني، كما تمّ التداول في موضوع الهبات والتجهيزات التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية للبنان، وبالأخص للأفواج المنتشرة على الحدود، والتشديد على الحاجة إلى مواصلة هذا الدعم.