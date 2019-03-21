نشاطات وزير الدفاع

الأربعاء, 03 تموز 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في مكتبه في اليرزة، وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي مع وفد مرافق وذلك ضمن إطار زيارتها الرسمية إلى لبنان وجولتها على الرؤساء الثلاثة.

وقد أولم الوزير بو صعب على شرف الوزيرة الفرنسية بحضور رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب النائب سمير الجسر، ومقرر اللجنة النائب أنور الخليل، ورئيس لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية النائب سيمون أبي رميا، وكلاًّ من أعضاء اللجنة النواب السادة: ميشال موسى، وعناية عز الدين، ورولا طبش، وبيار بو عاصي، وهاغوب بقرادونيان، وسليم عون.

وبعد مأدبة الغداء، توجّهت الوزيرة الفرنسية مع الوفد المرافق إلى مقر وزارة الدفاع في اليرزة حيث وضعت إكليلاً من الزهر على نصب شهداء الجيش. ثمّ عُقد اجتماع بين الجانبين اللبناني والفرنسي ضمّ إلى جانب الوزير بو صعب والوزيرة الفرنسية، نائب رئيس أركان الجيش للتخطيط العميد الركن جوزيف سركيس، ونائب رئيس أركان الجيش للتجهيز العميد الركن زياد نصر، وقائد القوات البحرية العميد الركن حسني ضاهر، وقائد القوات الجوية العميد الركن زياد هيكل فضلاً عن أعضاء الوفد الفرنسي.

خلال اللقاء، شكر الوزير بو صعب فرنسا على دعمها المستمر للجيش اللبناني مثمّناً العلاقة التي تربط بين البلدين، وعرض الطرفان تفاصيل قرض روما 2 الذي يهدف إلى تعزيز قدرات القوات الجوية والبحرية في الجيش اللبناني، وتمّ الاتفاق على آلية للبتّ بهذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، وتشمل هذه الآلية قيام قيادة الجيش في غضون أسبوعين بإعداد دفتر شروط تُحدِّد فيه حاجاتها، ثمّ يجري استدراج العروض من الشركات الفرنسية ويتقدَّم الجانب الفرنسي بالشروط الماليَّة للقرض ويُصار إلى اختيار العرض الأفضل من الناحيتين التقنية والمالية بما يخدم مصلحة المؤسسة العسكرية. وبعد الاتفاق على شروط العرض، يُحال الملف إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه ثمّ إلى مجلس النواب ووزارة المال لإجراء المقتضى.

وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى أنَّه من المتوقَّع إرسال خطاب النوايا في شهر أيلول على أن يُوقَّع العقد في شهر تشرين الثاني بالتزامن مع زيارة الرئيس ماكرون للبنان.