نشاطات وزير الدفاع

الجمعة, 05 تموز 2019

استكمالاً للمهّمة التي كُلًف بها وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب من مجلس الوزراء بضبط المعابر غير الشرعيَّة عبر ضبط الحدود، عقد الوزير اجتماعاً في وزارة الدفاع مع رئيس الفريق البريطاني المعني بالاستشارات والتدريب لدى السفارة البريطانية المقدم المتقاعد غايلز تايلر، بحضور الملحق العسكري البريطاني في لبنان المقدم أليكس هيلتون والآنسة سارة قرنفل مديرة برنامج ضبط الحدود لدى السفارة البريطانية. خلال اللقاء الذي حضره أيضاً عدد من ضباط الجيش، قدّم الفريق عرضاً كاملاً للإنجازات التي تمّ تحقيقها في مجال ضبط الحدود مع سوريا وتطوير الأفواج الحدوديَّة، وذلك ضمن إطار التعاون العسكري القائم بين لبنان وبريطانيا. كما وتمّ اطلاع الوزير على الخطوات التنفيذيَّة المقبلة التي سيتم اتِّخاذها استكمالاً لهذا المشروع.